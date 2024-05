La prevenció d’accidents laborals hauria de ser una prioritat

Els accidents laborals són una realitat preocupant a Andorra i a molts països. Tot i que cada vegada s’ha avançat més en legislació i seguretat, el fet és que els accidents demostren que queda molta feina per fer. I no només parlem d’accidents en els quals el treballador perd la vida, sinó d’altres de greus que no només comporten lesions físiques, sinó també emocionals. La prevenció hauria de ser la pedra angular de tota empresa, és necessari que s’adoptin mesures preventives efectives que no només impliquen dotar els treballadors de material, sinó de promoure un ús adequat d’aquest material, fer formacions contínues als treballadors, i implementar protocols rigorosos. No es pot tolerar que la negligència o la manca de recursos posin en perill la vida i la salut dels treballadors. La prevenció d’accidents laborals és una responsabilitat compartida i requereix la col·laboració d’empresaris, sindicats i treballadors.