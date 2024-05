L’esport minoritari també triomfa a Andorra

Es podria continuar posant exemples, com el piragüisme, l’handbol, el voleibol, ara comença a despuntar bé el pàdel, i una bona llista d’etcèteres que representen el Principat i que el representen molt i molt bé. Perquè sí, l’esport minoritari també forma part de la cultura i ànima dels andorrans.

Però, més enllà, els esports minoritaris que es practiquen al Principat també estan triomfant. El cas més recent és de l’Andorra HC, d’hoquei, que ahir es va proclamar campió de la seva categoria i va assolir l’ascens a Primera Catalana. Déu-n’hi-do, només es pot donar l’enhorabona! També hi ha casos com el futbol sala, amb un equip a tercera divisió nacional i amb una selecció que només fa que projectar-se cap amunt.

Tenir dos conjunts professionals al país ja diu molt de la cultura esportiva que hi ha a Andorra. En aquest sentit, podríem parlar d’orgull, que dels dos esports majoritaris al món en tinguem representació internacional.

