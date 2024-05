Aplicar mesures per conservar el paisatge

Andorra es caracteritza per la seva bellesa natural. Els nostres boscos són un tresor per als residents i per als milers de turistes que atrauen. Tot i així, la bellesa de la qual gaudim es troba sota una amenaça creixent: l’impacte dels vehicles motoritzats a les zones rurals. Canillo ja va anunciar ahir que posava fre a aquesta proliferació de vehicles prohibint el pas a vehicles em matricules estrangeres. L’accés de cotxes o motocicletes comporta greus conseqüències per al medi ambient com l’erosió del terreny i la contaminació, a més d’afectar a la fauna. Calen mesures urgents per protegir els nostres espais naturals i que aquestes valls continuïn sent com han estat sempre. Aplicar mesures restrictives ens permetrà conservar el paisatge natural i alhora augmentarà l’atractiu turístic. A més, com ja s’ha informat en diverses ocasions, Andorra està compromesa amb la sostenibilitat, així que promovent aquest tipus de mesures és una bona manera de demostrar-ho.