La importància d’avançar cap a la digitalització

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

Els dominis .ad ja es poden registrar online i això és un pas més cap a la digitalització de les gestions administratives al país, fet que facilita molt la feina a empresaris i gestors. En una societat cada vegada més connectada a internet i les noves tecnologies, tenir una presència online és fonamental. El procés per obtenir un domini .ad era, fins ara, quelcom burocràtic i molt poc àgil, ja que requeria tràmits presencials i documentació física. Això no només dificultava la feina a les empreses, sinó que posava el Principat en un desavantatge comparatiu respecte a altres països que estan molt més avançats digitalment. Ara, doncs, canviem de paradigma. Aquest avenç reduirà temps d’espera, simplifica procediments i converteix Andorra en un país una mica més competitiu. Aquesta mesura demostra un compromís amb la modernització i l’eficiència administrativa, dues qüestions molt necessàries.

