La importància de conservar una memòria del nostre passat

Malgrat la repetició constant de frases al nostre voltant que no deixen de repetir la necessitat de viure i gaudir del present actual, no ens podem permetre deixar de banda el passat que ens acompanya, ja que gràcies a ell tots nosaltres ens trobem aquí i ara de la manera en què ho estem fent. I precisament per això, anuncis com el que d’ahir, en el qual un grup d’estudiants del país deixava constància del descobriment d’una nova víctima del nazisme a Andorra, ens ha de servir per adonar-nos de la necessitat de preservar la nostra memòria històrica i poder aprendre de tots aquests successos que han marcat la història del nostre país. No hem de veure el passat com un fet que queda enrere, sinó com una manera de retre homenatge a tots aquells que han format part d’aquesta memòria col·lectiva. Pedro Inglés és un nou nom que se suma a aquesta llista, però amb ell descansen altres noms que han fet que el passat del nostre país no es quedi en quelcom llunyà, sinó en un fet que continua més viu que mai.