Un cop dur per a l’FC Andorra del qual refer-se

El descens de l’FC Andorra hauria de servir per reflexionar i renovar-se. Baixar de categoria ha commogut els aficionats del país, però és un recordatori del que comporta està en una competició d’alt nivell i la necessitat de construir un futur més sòlid dins el club. El recorregut de l’FC Andorra els darrers anys ha sigut impressionant. El fet d’estar en categories superiors ha donat visibilitat al futbol del país alhora que ha inspirat a molts joves. Arribar a dalt no és fàcil, i sovint les dificultats són part del procés de creixement. Ara toca refer-se i seguir amunt perquè les coses en un moment o altre canviaran i el club podrà tornar a ser on era. Refer-se és evident que costa i més després d’un cop com el que s’ha endut el club i l’afició. Ara caldrà veure qui es queda, qui continua confiant en el projecte de l’FC Andorra i començar una nova temporada renovats i amb el cap ben alt.