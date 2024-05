L’habitatge és la principal preocupació dels ciutadans

L’habitatge ha estat un dels temes més preocupants dels darrers anys i el que més angoixa a la ciutadania del país. La dificultat d’accés a un habitatge digne i assequible està afectant ja no només als col·lectius més vulnerables, sinó també a la classe mitjana que veuen impossible comprar un habitatge, però també per poder llogar un pis. L’augment continuat dels preus de compra i lloguer ens han portat a un punt complicat i de difícil solució. D’una banda, hi ha falta d’oferta, i de l’altra la poca que hi ha està a preus desorbitats i inassolibles per a molts tenint en compte els salaris que s’estan pagant actualment al Principat. Aquesta situació no només està afectant l’economia familiar, sinó que també afecta negativament en altres àmbits com la salut mental de les persones. La situació s’ha de revertir, i és responsabilitat de l’Administració fer-ho, perquè el punt en el qual estem era previsible i s’ha anat deixant passar fins que el problema ens ha esclatat.