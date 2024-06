La importància de cuidar als que ens han criat

La gent gran constitueix una part important de la nostra societat. Ells són els nostres avis, pares, tiets, persones que han constituït les bases del que tenim avui dia. Tot i saber això, moltes vegades veiem que no se’ls brinda el respecte i atenció que mereixen. Tractar bé les persones grans no és només una qüestió de moralitat, sinó també de justícia i humanitat. Ells han sigut els que han contribuït en el desenvolupament de la nostra societat, i nosaltres hem d’assegurar-nos que ara ells rebin una atenció de qualitat quan ho necessiten. I aquí ens referim a tots els àmbits. També en els hospitals i centres de salut que són llocs on passen temps. Els hospitals han de ser espais on se sentin segurs i, sobretot, respectats. No només se’ls ha d’atendre mèdicament sinó que és necessari crear un ambient que promogui dignitat i també benestar emocional. De fet, a vegades només cal pensar com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres per reflexionar seriosament sobre aquesta qüestió i fer-hi alguna cosa.