Limitar l’accés rodat com a mesura preventiva

Limitar l’accés rodat a la Coma del Forat és una mesura que genera debat, però que, sens dubte, és un pas important cap a la preservació de l’entorn del país. Aquesta decisió reflecteix una creixent consciència sobre la necessitat de protegir els espais naturals d’Andorra, garantint que els nostres paisatges continuen com ara durant molts anys. De fet, hem de ser conscients que el que tenim és una joia natural que atrau tant residents com a visitants. L’augment de l’activitat humana, sobretot del trànsit rodat, ha posat en risc aquest delicat ecosistema. Per aquest motiu, limitar l’accés rodat és una mesura necessària i responsable. Perquè preservar l’entorn no és només una qüestió ecològica, sinó també econòmica i social, tenint en compte que el turisme és una de les principals fonts d’ingressos del país i mantenir els paisatges és fonamental per atraure visitants conscients i respectuosos amb el medi ambient.