En alguns casos el fi no justifica els mitjans

Bloquejar la frontera d’Andorra amb Espanya per qüestions que poc tenen a veure amb el nostre país és vergonyós. En primer lloc per part dels pagesos, que per molt que es puguin entendre les seves reivindicacions, podrien protestar on toca i no en un país que no pot fer res per atendre les seves demandes. D’altra banda, vergonyós per part de les institucions catalanes que han autoritzat la protesta sense atendre les demandes del Govern d’Andorra. I, en tercer lloc, lamentable que Govern no hagi estat capaç d’aconseguir evitar-ho, tenint en compte que es presumeix de les bones relacions i la sintonia amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, el mateix que ha permès que el nostre país quedi aïllat durant 24 hores. Reiterem que les reivindicacions són legítimes, però potser tindria més lògica dur-les a terme rodejant tot el parc de la Ciutadella un dia de ple al Parlament, o bloquejar Madrid o Brussel·les. Els talls no només porten pèrdues econòmiques, sinó que afecten la vida de molts treballadors que necessiten creuar la frontera cada dia per treballar, o els que tenien hora al metge o algun altre assumpte.