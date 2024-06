Un escenari que cada vegada és més complicat

L’increment del cost de la vida està afectant a moltes llars del país. Els preus dels lloguers han escalat fins a nivells insostenibles per a molts ciutadans, especialment per a les famílies amb ingressos mitjans i baixos. Això ha generat una creixent bretxa entre les necessitats dels habitants i la capacitat del mercat per satisfer-les. Per això calen més mesures, com la construcció de més habitatges de lloguer assequible a totes les parròquies, no només a algunes. Perquè si un dels criteris és haver residit a la parròquia i la persona vivia a una altra on no s’estan fent pisos, el tema té difícil solució. La col·laboració entre el sector públic i el privat és indispensable per facilitar el desenvolupament de projectes que responguin a les necessitats reals de la població del Principat. La situació actual ens ofereix l’oportunitat de repensar les nostres polítiques i reforçar el nostre compromís amb el benestar de tots els habitants del nostre país.