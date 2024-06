Prendre consciència de la necessitat de cuidar el medi ambient

Fomentar tenir cura del medi ambient és quelcom necessari i que s’ha de fer prendre consciència a les persones de totes les edats. Des que els nens són petits se’ls ha d’educar perquè prenguin consciència de la importància de tenir cura del medi ambient, i això es pot fer ja amb projectes com els que es fa a moltes escoles. Protegir els paisatges hauria de ser obligatori i més en un país com el nostre en el qual es podria dir que estem rodejats d’un autèntic paradís. Les muntanyes que ens envolten i tota la fauna d’Andorra fan del país un lloc atractiu no només per als turistes, sinó per a tots els que hi vivim i tenim el plaer de gaudir-ne cada dia. Coses tan senzilles com reciclar i tirar les coses on toca pot ajudar a preservar un entorn molt necessari per a la qualitat de vida, però també per a l’economia del Principat. Cal que entre tots en prenguem consciència i ho tinguem en compte no només en dies assenyalats com el dia mundial del medi ambient, sinó cada dia de l’any.