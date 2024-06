La importància de fomentar un turisme sostenible

Aquest cap de setmana obre les portes al públic el Mirador de Tristaina, un punt que és un fort atractiu turístic del nostre país i que també ho és per als habitants que volen gaudir d’una autèntica bellesa natura. Està situat en un dels entorns més impressionants de les muntanyes del país i, en el context actual de la conservació del medi ambient, és un símbol del compromís del país amb el turisme sostenible. L’augment de visitants que visiten aquests punts ajuda a impulsar el creixement de petits negocis locals, des de tot el relacionat amb la restauració fins a petits comerços. En un país com el nostre la clau de l’èxit és aconseguir harmonitzar un bon desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient i del patrimoni natural que tenim en aquestes valls. I el que és important és que els visitants prenguin consciència de la rellevància de tenir cura d’un espai com aquest i que se segueixin les normes de preservació i es mantingui l’entorn net i protegit.