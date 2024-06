Cal treballar en aliances amb altres països

La pèrdua dels Mundials d’esquí alpí del 2029 i 2031 ha sigut una gerra d’aigua freda per a tots aquells que han treballat per posar el país al mapa dels esdeveniments esportius internacionals de primer nivell. Hi havia molta competència, és evident, però el que sembla encara més evident és que Grandvalira era una gran proposta. La decisió ha provocat indignació i decepció. Haver acollit els mundials hauria suposat una victòria esportiva i un impuls significatiu per a l’economia i la nostra projecció internacional. El sector turístic és un dels pilars fonamentals de l’economia i els esdeveniments esportius són una oportunitat única per atraure visitants de tot el món, fomentar el turisme i consolidar la imatge d’Andorra com a destí esportiu de referència. A més, amb aquests esdeveniments s’afavoreix la creació de llocs de treball. Ara cal reflexionar sobre els aspectes a millorar i planificar estratègies per aconseguir-ho en una altra ocasió. És important treballar en aliances amb altres països per reforçar la posició i visibilitat internacional del Principat.