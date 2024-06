Un pas endavant en la protecció i la inclusió

Caminar cap a una societat més justa i igualitària és indispensable. Per això, la implementació de protocols de prevenció i abordament de l’assetjament sexual i de qualsevol forma de discriminació, ja sigui per raó de gènere, cultura, raça o altres, és una bona notícia. La tolerància i el respecte per la diversitat són pilars fonamentals per a la convivència. I tot i que hi ha coses que es donen per fet, a vegades en la realitat diària ens adonem que encara hi ha molt camí per recórrer. Els incidents d’assetjament i discriminació erosionen el teixit social i generen un ambient de por i desconfiança. El Comú de la capital ha fet un pas endavant en aquesta qüestió, demostrant un compromís ferm per deixar enrere aquestes pràctiques. El protocol no només se centra en la prevenció, sinó també en l’abordament eficaç de qualsevol incident que pugui sorgir.