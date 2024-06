Un Debat d’Orientació Política sense grans sorpreses

El cap de Govern va comparèixer ahir al Consell General per donar el tret de sortida a la primera jornada del Debat d’Orientació Política d’aquest 2024, el qual va transcórrer sense grans sorpreses i resumint-se en, simplement, paraules buides de contingut i plagiades d’anteriors discursos. Donant més i més voltes a la problemàtica de l’habitatge, a l’Acord d’associació amb la Unió Europea que tantes suposades alegries portarà al nostre país o a la necessitat d’apostar per un creixement sostenible, Espot va perdre tota oportunitat de demostrar que tot el que s’havia comentat en aquests darrers mesos respecte al seu Govern no era realment cert i sí que hi havia un full de ruta que mirés més enllà dels interessos dels demòcrates. Una vegada més, però, queda demostrat que l’individualisme passa per sobre de l’actual Govern i que falta molta voluntat política per fer front als nombrosos reptes que el país té en aquests moments.