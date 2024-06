Montaner i Escalé critiquen el fer de Govern amb l’Acord

Un tema força rellevant que es va tractar ahir durant el Debat d’Orientació Política al Consell General va ser l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Durant el matí tant Carine Montaner com Cerni Escalé van ser crítics amb aquest. Primer, Montaner el que més va criticar va ser que es posi d’excusa la diversificació del mercat, com si no es pogués diversificar sense haver d’anar a Europa. Però els que també van ser molt crítics amb la gestió van ser els de Concòrdia. Cerni Escalé va criticar el paper de Govern en la comunicació de l’Acord, destacant que el que s’està fent és donar una informació esbiaixada i mitjançant la qual és impossible que la ciutadania aconsegueixi una opinió formada sobre aquest Acord. A més, també es va criticar que des de Govern s’està fent «propaganda» amb fons públics; és a dir, que s’estaria fent una campanya a favor del sí amb els diners de tots els contribuents.