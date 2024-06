Un Debat d’Orientació amb molt de xivarri i cap solució

És ben sabut que la política és l’encarregada de moure forces ja sigui per ideologia, propostes en pro de la ciutadania o poder de convenciment. Les mateixes forces polítiques exposen idees de canvi i millora, les quals s’han pogut mostrar com a mercaderies que se sotmeten a votació. Aquesta ha estat l’essència del Debat d’Orientació celebrat al Consell General. Un fet que va ser el més semblant a un mercat de propostes, en què la majoria i l’oposició de la cambra van sotmetre a votació algunes propostes sobre situacions que, en principi, permeten treballar a les formacions polítiques ‘pel bé comú dels andorrans’. Un objectiu que de lluny sembla coherent, però que es tenyeix de ximpleries en el moment en què els representants aprofiten la trobada per tenir el minut de retreure’s els uns als altres el que han fet o han deixat de fer, convertint la cambra en un lloc ple de xivarri en el qual es perd l’horitzó marcat inicialment: treballar pels ciutadans i ciutadanes.