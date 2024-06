Dos dies reservats per un judici més que anunciat

La consellera general Carine Montaner s’exposa avui al judici pel ‘Cas Costa’. Una situació que asseu a la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant a la sala de la seu de la Justícia acusada d’un delicte de revelació de secrets. La sessió del judici es durà a terme entre avui i demà, dos dies marcats al calendari per un fet anòmal com és veure, en aquest cas, a una consellera general sent jutjada. Ara, caldrà confiar en el fet que el sistema andorrà judicial garanteixi la independència dels tribunals i la imparcialitat en tot el procés. No obstant això, el passat mes d’abril la consellera va haver de manifestar la seva negativa a avançar el judici als dies 10 i 11 de juny, segons va comunicar en un inici el fiscal. Així i tot, la revelació del sou del llavors president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha portat molta cua i, sigui quina sigui la sentència, l’estira-i-arronsa ja ha marcat un precedent tant en la política andorrana com en la història de l’àmbit judicial del Principat.