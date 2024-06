On és la garantia d’una educació de qualitat?

Existeix un neguit compartit entre els pares i mares a l’hora d’escollir quin sistema educatiu és el més adient per als seus fills. Una elecció que, per a molts i moltes, representa una preocupació que no es queda desemparada, ja que, en aquest cas, als membres de l’associació de pares i mares de l’escola andorrana (AMPAEA) se’ls ha sumat la preocupació per la ‘punxada’ del sistema educatiu andorrà en l’informe PISA. Una nota que ha deixat, segons ha exposat l’associació en un comunicat, «la necessitat d’una urgent actuació en diferents àrees», a més de revelar que, potser, la qualitat d’aquest sistema educatiu es queda coix en comparació a altres països i els seus sistemes. Com ve indica l’informe PISA (Programa per l’Avaluació Internacional dels Estudiants, per les seves sigles en anglès), l’avaluació de diverses habilitats i coneixements dels estudiants que formen part de l’escola andorrana estaria per sota de la mitjana. Així bé, amb el suspès en rendiment acadèmic surant en el sector educatiu del Principat i, lluny de tenir garantit un alt nivell educatiu com a país petit, el que deixa és un grapat de pares i mares preocupats pel futur i l’educació dels seus fills. Això no obstant, sense contar-hi que als empobrits resultats se li suma que no fa gaire, estudiants d’altre sistema educatiu es quedaven a l’espera d’obtenir una plaça per poder cursar el batxillerat. El que, un cop més, deixa al descobert una falta de previsió i garanties per un nivell educatiu que aprovi en qualitat de coneixements. Un fet que com a mínim, s’haurà de reivindicar, perquè l’educació és l’única escalera d’ascens social i, per descomptat, és un dret accedir-hi i rebre-la de qualitat.