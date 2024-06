Garantir el benestar dels projectes artístics urbans

Encamp celebrava ahir la inauguració del Parc de l’Ossa, un espai que neix amb l’objectiu d’esdevenir un espai emblemàtic de la parròquia i un lloc de trobada tant pels més grans com pels més petits. I precisament, per aconseguir dita voluntat, el que es necessita és fer una crida al civisme col·lectiu. No seria el primer cop que un espai públic recentment estrenat es veu perpetrat per diversos actes de vandalisme sense cap altra intenció que causar destrosses, sota la signatura d’un grup de persones que, precisament, de cíviques tenen ben poc. Hem de celebrar i agrair que les parròquies del país comptin amb espais com aquests, i sobretot cuidar i garantir el seu benestar urbà, així com cuidar i respectar tot el treball que comporta aixecar un projecte de tal magnitud. Només d’aquesta manera aconseguirem ser una societat més empàtica i justa. Tractem els projectes artístics com es mereixen i no deixem passar per damunt un incivisme que no té cabuda en la nostra societat.