El tradicional festeig del foc permet la reflexió

La tradició de la revetlla de Sant Joan a Andorra és una celebració que es remunta a segles enrere i que s'ha mantingut visqui gràcies a la passió i dedicació dels andorrans. És per això que cada 23 de juny se celebra una de les festivitats més emblemàtiques i acolorides del Principat, i el seu significat és profund i simbòlic. Any rere any, el festeig se centra sempre en el foc, que s'encén i és present als carrers de les diferents parròquies. Aquest foc simbolitza el solstici d'estiu, el començament de l'època més calorosa de l'any. A més, és un dia per a recuperar tradicions com la crema de les falles, un ritual que es remunta a l'antiguitat i que s'ha mantingut viu gràcies als joves de la capital que en 1987 van vetllar per la recuperació d'aquesta tradicional crema. A més, la celebració de la Flama del Canigó és un ritual que també es remunta a segles enrere i que se centra en la recollida de la flama que s'origina en el mont Canigó i simbolitza la unió i la cohesió de la comunitat. No obstant això, és important destacar que en els últims anys s'ha observat una disminució en la crema de pirotècnia i en la celebració de les falles. Això es deu a la consciència creixent de la comunitat sobre la importància de protegir el medi ambient i de no molestar als animals amb els petards i altres objectes pirotècnics. Malgrat l'augment de consciència, encara continuen existint casos en què tant amos com mascotes han de reservar la nit en un lloc tranquil allunyat del soroll. Per tant, és fonamental crear consciència sobre la importància de mantenir aquestes tradicions, però de manera respectuosa amb el medi ambient i amb els animals. Per això és important mantenir aquestes tradicions, però de manera respectuosa amb el medi ambient i amb els animals, i crear consciència sobre la importància de protegir l'entorn i els éssers vius.