Quatre famílies sense altra opció més que resignar-se

El compte enrere ja ha començat. Els dies de marge que tenien les quatre famílies, del número 28 de l’avinguda Santa Coloma afectat per les esquerdes, per sortir del lloc on les havia reallotjat el Comú de la capital acabaran aviat. El 30 de juny és l’últim dia en què l’administració parroquial ha marcat com a data límit per assumir els costos de l’habitatge de les famílies desemparades. Una situació que, a banda de l’agraïment pel cop de mà brindat, dona pas a una preocupant situació, ja que, més enllà del suport i el reconeixement de la bona tasca del Comú per vetllar pels veïns de la parròquia, l’exposició del neguit de quatre famílies que avui viuen a contrarellotge per tal d’ubicar-se mentre les obres de rehabilitació finalitzen al setembre, en el millor dels casos, es fa tangible. Una situació que s’afegeix a un dia a dia feixuc en aquells casos que poden tenir fills menors d’edat o membres familiars amb necessitats específiques. Als afectats no els hi queda més que la resignació.