Les pensions dels ciutadans continuen a l’ordre del dia

Les pensions dels ciutadans i ciutadanes del país tornen a estar dins l’actualitat, aquest cop per un augment en la despesa del 10,5% durant el primer trimestre. Una xifra que, per als que no siguem uns grans entesos del tema, deixa un regust de dubte, ja no només pel fet que el sector més jove de la població veu amb incredulitat la possibilitat d’arribar a cobrar la corresponent pensió, sinó que també obre molts interrogants envers la bona gestió que s’està fent i que es pugui fer d’aquestes. El fet que pugin les despeses de les jubilacions és una qüestió a la qual se li ha d’anar fent seguiment, ja que recentment el país també va viure una enrevessada situació —de la qual encara no se’n surt— amb el pagament de més, durant anys, d’algunes de les pensions. Una despesa milionària que han pagat tots els ciutadans cotitzants i que, tot i haver demanat un control, aquest es va passar per alt. Per tot plegat, i més detalls que es poden escapar, hi ha raons per mantenir-se atents.