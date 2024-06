Un reforç per a l’estat del benestar andorrà

El pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha experimentat variacions des del 2019 que, lamentablement, continuaran sent incertes durant un temps. Això es deu a la dificultat de preveure la quantitat de baixes laborals, places vacants i possibles augments d’activitat que es puguin presentar en un any de servei.

Si bé és legítim que alguns grups parlamentaris mostrin preocupació per una disminució de pressupost per cobrir hores extra, també és legítima la petició d’organització i treball conjunt entre les entitats implicades per solucionar o almenys alleujar la sobrecàrrega i desmotivació dels treballadors sanitaris.

Aquesta situació s’emmarca en l’escassetat de personal mèdic que enfronta el Principat, la qual, segons el ministeri, podria agreujar-se en un termini de 10 anys. Aquesta és una qüestió que justifica la preocupació ciutadana.