L’ús responsable de la IA per promoure causes col·lectives

La recent campanya de Protecció Civil, la qual ha utilitzat intel·ligència artificial per recrear de manera realista un incendi a la Vall d’Incles, és un clar exemple de com la tecnologia es pot emprar de manera proactiva i responsable per conscienciar la ciutadania sobre problemes importants. En un moment en què els recursos naturals, hídrics, humans i econòmics estan sota pressió, és crucial que les administracions públiques i la societat en conjunt aprofitin les eines tecnològiques disponibles per promoure el civisme i la solidaritat. Campanyes com aquesta demostren que la IA es pot utilitzar per crear continguts impactants que cridin a l’acció i evitin mals majors. Més enllà dels incendis forestals, hi ha nombroses causes col·lectives que podrien beneficiar-se d’un ús creatiu de la tecnologia. Sens dubte, l’èxit d’aquestes iniciatives dependrà en gran mesura de la capacitat d’arribar al públic objectiu i de generar un impacte real en la societat andorrana.