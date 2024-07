Una cancel·lació que portarà molta cua

El que semblava un diumenge tranquil es va veure complicat ahir per la sobtada cancel·lació del concert de David Guetta, un esdeveniment del qual es portava mesos parlant i prometia ser el més multitudinari de tota la història d’Andorra. Una cancel·lació que, sense cap mena de dubte, portarà molta cua al llarg de tota la setmana, en la qual tots els actors implicats en la decisió hauran de fer un pas endavant per donar les explicacions pertinents no només a tot un país, sinó també a tots aquells assistents que s’havien traslladat fins al Principat per gaudir de la cita. I no són pocs, doncs la xifra es movia entorn les 10.000 entrades. Ara, caldrà veure i analitzar qui realment ha tingut la darrera paraula en aquest afer, el qual no ha deixat a ningú indiferent. Ho justificaven sota l’avís de tempestes, però d’aquestes tampoc és que n’hi haguessin moltes. Si hi ha o no hi ha algun motiu més de pes al darrere, és el que caldrà esbrinar aquests dies. Haurem d’estar atents a noves notícies.