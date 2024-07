El contrast del registre de l’INH i les torres de luxe

El contrast entre les famílies que han de recórrer a l’INH per accedir a pisos de lloguer assequible i les torres de luxe que s’eleven a la capital és notable. La majoria dels usuaris del registre són homes majors de 60 anys, reflectint la necessitat urgent d’habitatge i l’augment de persones grans que viuen soles. El projecte ‘Primer la Llar’, gestionat per la Creu Roja amb el suport de l’INH, ha beneficiat 29 persones, millorant la situació del 30% d’elles. El 2023 es van fer 27 adjudicacions d’habitatge, amb una majoria de residents majors de 60 anys. La necessitat d’intervenir en matèria d’habitatge i l’augment del nombre de persones grans que viuen soles es fa tangible, i a més crida a reflexionar sobre la direcció que prenen les polítiques socials i urbanístiques. A més, subratlla la importància de fer un seguiment diligent d’aquestes qüestions per garantir un futur més equitatiu i sostenible per a tota la comunitat.