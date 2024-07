Abordar el vandalisme incloent tots els factors implicats

El Comú de la capital ha decidit reforçar la videovigilància a l'aparcament comunal després dels actes vandàlics que s'hi van registrar fa unes setmanes. L'import del cablejat per a les noves càmeres tindrà un cost de 9.557 euros, destinats a la instal·lació de 17 aparells de vigilància. Si bé aquesta decisió és un pas en la direcció correcta per augmentar la seguretat i prevenir futurs actes vandàlics, és important reflexionar sobre l'ús de recursos en aquest tipus d'iniciatives. La vigilància intensificada pot ser una mesura dissuasiva, però no aborda completament les arrels del problema. En aquest sentit, és fonamental complementar aquestes mesures amb iniciatives educatives i socials. Promoure jornades d'educació i civisme adreçades als joves podria ser una eina efectiva per prevenir el vandalisme a llarg termini. Aquestes jornades haurien d'incloure discussions sobre les conseqüències del vandalisme, així com la importància del respecte pels espais públics i privats. A més del seguiment i control de les dades de deserció escolar, un indicador crucial que pot reflectir problemes subjacents com la manca d'oportunitats educatives i laborals. Oferir solucions adaptades a les diverses situacions dels joves, com programes de reintegració escolar o formació professional, podria ajudar a reduir les causes del vandalisme. Així doncs, tot i que les millores en la vigilància són necessàries i ja s'estan implementant, combatre el vandalisme de manera efectiva requerirà un enfocament més holístic.