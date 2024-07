Protegir els vulnerables del joc patològic i impulsar la responsabilitat social

Les 11 esmenes al Projecte de llei dels jocs d’atzar amb l'objectiu d'abordar de manera integral la problemàtica social del joc excessiu o patològic marquen un punt d'inici, tot i que amb detalls a considerar. Aquestes esmenes destaquen la importància de protegir les persones vulnerables, especialment aquelles amb problemes de salut mental, reconeixent que el joc patològic és una addicció que necessita atenció especialitzada. Tot i així, incloure un augment de les sancions per infraccions greus i molt greus, obre el debat a si cal donar-li un sentit de recaptació a les addiccions, però que busca trobar el punt neutre en la proposta de destinar la recaptació íntegrament a finançar la Unitat de Conductes Addictives del SAAS i altres programes de lluita contra les addiccions, assegurant que les sancions no només castiguen, sinó que també contribueixen al benestar col·lectiu.

A més, la idea és fer una supervisió més estricta del Consell Regulador del Joc (CRAJ), incloent-hi representants de la comissió legislativa del Consell General i de les associacions de salut mental, per garantir una regulació més adequada i efectiva del sector dels jocs d’atzar. També suggereix que els operadors estableixin protocols per detectar comportaments de risc a través d'indicadors com el volum, la freqüència i la variabilitat de les participacions o els dipòsits. Aquest enfocament proactiu és essencial per identificar i intervenir abans que el joc patològic es converteixi en un problema més greu, facilitant una intervenció primerenca i més efectiva.

Finalment, les propostes també contemplen actualitzar el Pla Nacional de les Drogodependències, canviant-lo pel Pla Nacional de les Addiccions, i crear una pàgina web específica per al joc responsable. Mantenint l'objectiu de proporcionar informació i suport accessibles a tots els afectats, promovent una cultura de responsabilitat i cura. Aquest enfocament integral és essencial per abordar eficaçment el problema del joc patològic i protegir les persones vulnerables sense estigmatitzar-les, destacant la importància de buscar solucions pertinents a les addiccions que mantenen algunes persones als jocs d'atzar.