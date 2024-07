La necessitat de comptar amb una bona Llei de caça

La caça és una activitat amb arrels culturals i econòmiques a molts països, però perquè es dugui a terme de forma responsable i segura és fonamental comptar amb una legislació adequada que reguli tots els seus aspectes, incloent-hi la prohibició de caçar sota efectes de l’alcohol o drogues. I és que no només es posa en risc la vida del propi caçador, sinó també la d’altres participants i la de qualsevol persona que es trobi en les proximitats, ja que la falta de control pot portar a accidents greus i fatals, a més de generar un ambient d’inseguretat generalitzada. Des d’una perspectiva ètica, la caça s’ha de realitzar amb el màxim de respecte cap a la vida animal i el medi ambient, i estar sota els efectes de l’alcohol o les drogues compromet la capacitat de prendre decisions responsables, a més d’augmentar la possibilitat d’infringir la normativa de caça sostenible i protecció de les espècies. Una normativa ben aplicada és essencial per garantir la seguretat tant de les persones com de la fauna.