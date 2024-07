El Principat posa cara i ulls al futur nou Copríncep episcopal

Andorra va conèixer ahir a qui serà possiblement el nou Copríncep episcopal, una vegada Joan-Enric Vives deixi el càrrec: Josep-Lluís Serrano Pentinat. Aquesta futura successió no serà només un esdeveniment significatiu per a l’Església catòlica, sinó també per a la política i la societat andorrana, ja que el Copríncep episcopal té una influència considerable en la presa de decisions polítiques i legals, així com en la promoció de valors culturals i espirituals en la regió. No hi ha dubte que, en els pròxims mesos, el procés de nomenament del successor de Vives estarà carregat de simbolisme, reflectint la història i la tradició d’Andorra. Serà un nomenament que no només continuarà amb una tradició que ha perdurat per més de 700 anys, sinó que també planteja preguntes sobre l’evolució futura del Principat. En una època de grans canvis, l’elecció del nou Copríncep episcopal serà crucial per mantenir el delicat equilibri entre modernitat i tradició al nostre país.