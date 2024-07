Reforçar les lleis per protegir els drets dels treballadors

Andorra ha viscut una realitat complexa amb l’arribada de treballadors temporers, que han contribuït significativament a l’economia del país. Tot i que aquesta mà d’obra ha estat essencial, també han sorgit problemes de vulnerabilitat i explotació. L’associació Argentinos en Andorra treballa per garantir una immigració responsable i un tracte més just per a aquests. Aquestes accions han contribuït a millorar les condicions laborals i en la informació proporcionada als treballadors abans de la seva arribada. Malgrat els avanços, encara queda molta feina per fer. És crucial que les lleis protegeixin els drets de tots els treballadors. La modernització de les normatives laborals són imprescindibles per evitar abusos. S’ha de garantir l’erradicació de les males praxis laborals, tant dels treballadors com dels empresaris, perquè només així es podrà mantenir la bona salut migratòria i econòmica del país.