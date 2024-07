L’estigmatització encamina el fracàs de la Llei del CBD

El fracàs de la Proposta de llei per a la regulació de productes CBD, amb 10 vots a favor i 17 en contra, reflecteix la clara divisió del Consell General i posa de manifest la complexitat del debat al voltant de la comercialització del cannabidiol (CBD) i el cannabis, dues substàncies que no són el mateix, i barrejar-les només contribueix a la confusió. El punt central hauria de ser la regulació de la comercialització dels productes CBD, no del consum del cannabis. Malauradament, els arguments per no aprovar-la s’han basat en visions preconcebudes sobre el cannabis, ignorant els beneficis potencials dels productes CBD. Però, es tracta de regular el cultiu de la planta? Es volen comercialitzar lliurement els productes o defensar el benefici terapèutic d’aquests? És cert que la regulació del CBD és una qüestió complexa. Però si els participants en el debat continuen posant obstacles per desviar-lo cap a les seves ideologies o estigmatitzacions, no s’arribarà enlloc, deixant-nos al mateix punt de partida.