Conscienciar als nostres joves sobre el perill de substàncies

En un país com Andorra, la consciència sobre els perills del consum de drogues i alcohol entre els més joves és fonamental. Malgrat que el nostre país és conegut per la seva seguretat i qualitat de vida, l’accés fàcil a aquestes substàncies pot representar una amenaça greu per a la salut i el benestar dels joves. L’educació primerenca i efectiva sobre els riscos associats, així com el foment d’alternatives saludables i activitats positives, són essencials per protegir les generacions més joves del país. A més, involucrar a la comunitat en la prevenció i oferir suport emocional i psicològic són passes crucials per mitigar aquest problema. Amb un enfocament proactiu i col·laboratiu, com l’impulsat per Creu Roja Andorrana amb la iniciativa RollingAnd, el nostre país pot assegurar un futur més segur i prometedor per als seus joves, així com preservant els valors culturals i el benestar integral de tota la societat andorrana.