Andorra continua avançant cap a una economia circular

En l’actualitat, Andorra s’enfronta al desafiament global d’avançar cap a una economia circular i millorar la gestió de residus. Aquest compromís no només respon a les demandes ambientals urgents, sinó que també enforteix la sostenibilitat i la resiliència del país. El Govern està apostant per polítiques que promoguin el disseny de productes més duradors i reciclables, així com la implementació de sistemes eficients de recollida i tractament de residus. Reduir la generació de residus en origen i fomentar pràctiques de consum responsable són prioritats clau en aquesta transició. A més dels beneficis ambientals significatius, com la reducció de la petjada de carboni i la conservació de recursos naturals, una economia circular pot impulsar la innovació i la creació de llocs de treball en sectors de reciclatge i tecnologies verdes. D’aquesta manera, Andorra no només protegeix el seu entorn, sinó que també es posiciona com un líder en sostenibilitat i desenvolupament responsable.