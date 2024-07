Seguretat jurídica per a propietaris adinerats?

El programa ‘Reviu’ d’Andorra la Vella es presenta com una solució per posar al mercat de lloguer pisos actualment buits. Tot i ser un bon inici, cal qüestionar si mesures com aquesta són suficients per abordar el problema real de l’habitatge. El fet que es destinin recursos per reformar habitatges, la majoria dels propietaris adinerats pel que fa a la capital, perquè puguin llogar-los amb seguretat jurídica pot semblar un intent de fer més atractiu el mercat, però també planteja preguntes sobre l’eficàcia de la gestió pública. La desconnexió de l’oferta i la demanda encara és evident, ja que centenars de famílies destinen més del 30% del sou al lloguer i, paradoxalment, el registre per accedir a un lloguer assequible només arribava als 150 inscrits al juny. Ara, és meritori que hagi fixat límits en el finançament de les reformes, però la tasca de garantir habitatges assequibles per a tothom encara està lluny d’estar completa.