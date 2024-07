La fragilitat de les empreses en l’Era Digital

L’exposició de la vulnerabilitat en els entorns digitals es fa evident amb esdeveniments com el recent ‘apagón’ informàtic, el qual ha posat de manifest els riscos inherents a la digitalització massiva de les empreses. Aquest incident, causat per una incompatibilitat amb una actualització de Microsoft, no ha estat un ciberatac, com el de la Seguretat Social espanyola o el ransomware WannaCry, però ha destacat una veritat innegable: la seguretat digital és crucial. A mesura que les empreses esdevenen cada vegada més digitals, la ciberseguretat ha de ser una prioritat estratègica. No es tracta només de protegir dades, sinó de garantir la continuïtat i la confiança en les operacions. L’impacte d’aquestes fallades ens recorda que, en un món hiperconnectat, la ciberseguretat és tan vital com l’aire que respirem. La inversió en formació i tecnologies de seguretat no és un luxe, sinó una necessitat imperativa per afrontar els reptes d’un entorn digital cada cop més complex i amenaçador.