La cuina d’alta muntanya, clau en la identitat andorrana

La tercera edició de l’Andorra Taste reafirma Andorra com a referent gastronòmic de la cuina d’alta muntanya. La participació de cuiners de renom internacional destaca la importància de l’intercanvi de coneixements, mentre que novetats com la zona de descoberta i el premi a Carme Ruscalleda subratllen el compromís amb l’excel·lència. La cuina d’alta muntanya no només enriqueix la nostra gastronomia, sinó que juga un paper essencial en la construcció de la nostra identitat. Ser referents en aquest àmbit ens posiciona com una destinació única, on la tradició culinària i la innovació es fusionen per crear una experiència incomparable. A més, la voluntat de comptar amb xefs del Principat demostra un ferm compromís per impulsar el talent local. Aquesta visibilitat no només enforteix el sector gastronòmic intern, sinó que també projecta el país com un bressol de talent culinari capaç de competir a escala internacional.