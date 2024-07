Canillo: resultats del primer estudi de càrrega turística

Amb la presentació del primer estudi de capacitat de càrrega turística, Canillo s’ha convertit en la pionera en una iniciativa crucial per al futur del turisme al Principat. Aquesta etapa inicial marca un moment decisiu per entendre com les parròquies podran gestionar l’augment del flux de turistes, avaluant tant els impactes econòmics com la qualitat de vida local. El resultat de l'estudi de Canillo és prometedor. La parròquia ha demostrat que pot acollir fins a 26.000 persones durant els pics de major ocupació, sense que això suposi un perill per l’economia, el comerç ni la qualitat de vida dels seus ciutadans. Aquesta informació és essencial per dissipar els dubtes sobre l’impacte d’un increment significatiu del turisme i ofereix una base sòlida per a la planificació futura. No obstant això, l’estudi de Canillo és només el primer pas. Fins a l’octubre, s’espera que els informes dels altres comuns vegin la llum, permetent al Govern avaluar el panorama complet. Aquest procés de validació serà clau per identificar possibles riscos associats amb un creixement turístic accelerat i per definir les accions que caldrà prendre. És fonamental que aquests estudis no només ofereixin dades, sinó que també serveixin per establir estratègies concretes. A mesura que s'acumulen els informes, cal estar atents a les recomanacions i mesures que puguin sorgir. Caldrà garantir que el creixement turístic sigui sostenible i beneficios per a tots els sectors implicats, sense comprometent la qualitat de vida dels residents ni la integritat del medi ambient. Aquest és un moment clau que no ha de respondre a interessos particulars, sinó que ha de garantir que el creixement turístic es tradueixi en beneficis reals per a la comunitat i per a l’economia, sense posar en perill el que fa especial i valuós a cada parròquia del Principat.