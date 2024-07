Escaldes impulsa inversions per a la revitalització parroquial

Escaldes-Engordany està duent a terme una sèrie d’inversions econòmiques significatives per revitalitzar i revalorar la parròquia. Entre els projectes més destacats es troben la creació de l’escultura del projecte Caldes i l’obertura de l’espai cultural Can Paleta, ambdues iniciatives inaugurades al públic aquesta setmana. Aquests projectes tenen com a objectiu atraure turisme, fomentar la cultura local i millorar la qualitat de vida dels residents. En principi, totes aquestes inversions semblen prometedores per assolir els objectius marcats, una situació que també tindria impacte a escala nacional. Si aquestes iniciatives compleixen les expectatives de la corporació comunal, no només revitalitzaran Escaldes-Engordany, sinó que també contribuiran al desenvolupament econòmic i cultural d’Andorra en el seu conjunt, promovent una imatge de modernitat i compromís amb la cultura i el benestar social.