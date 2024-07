Dinamitzar el turisme a les parròquies andorranes

La dinamització del turisme a les parròquies d’Andorra és essencial per a un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat. L’èxit recent de la mina de Llorts a Ordino, amb 283 visitants al juny, demostra l’atractiu dels nostres espais únics i paisatges vistosos. Cada parròquia té el potencial d’atraure turistes amb les seves pròpies joies, des de les rutes naturals a Canillo fins a les propostes culturals d’Escaldes-Engordany. Per aprofitar al màxim aquest potencial, cal que les autoritats locals i els agents turístics col·laborin en la creació d’experiències diverses i enriquidores. Promoure un turisme sostenible és clau per garantir beneficis per a tots: els turistes gaudeixen d’experiències autèntiques i les parròquies obtenen un impuls econòmic sense caure en la massificació. Així, preservem el nostre patrimoni mentre compartim la bellesa d’Andorra amb el món. Aquesta estratègia no només beneficia l’economia local sinó que també contribueix a la conservació del medi ambient i al benestar de la comunitat.