Davant la crisi d'habitatge que afronta el Principat, la parròquia d'Ordino ha adoptat un enfocament proactiu per equilibrar els interessos dels propietaris i la comunitat. En una recent jornada informativa, es va presentar el nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), que desbloqueja el potencial de desenvolupament mitjançant la reclassificació de terrenys abans no urbanitzables en tres zones de protecció. Aquestes zones permeten la construcció de parcel·les de diverses mides, amb l'objectiu de recuperar l'edificabilitat perduda amb l'anterior pla.

Solucions locals per la crisi d'habitatge del país

