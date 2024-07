El Pla Renova esgota el pressupost per demanda

La situació actual del Pla Renova presenta un interrogant important: l’augment significatiu de les sol·licituds d’ajuts és fruit de la nova digitalització dels tràmits o reflecteix un major compromís de la societat andorrana amb les energies renovables? Aquesta pregunta és essencial per comprendre les dinàmiques actuals i futures de la transició energètica al país. El programa Renova, dissenyat per impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica en els habitatges, ha esgotat el pressupost de dos milions d’euros per al 2024. Des de l’obertura de la convocatòria al mes d’abril fins al juliol, s’han rebut 257 sol·licituds amb un import total de 2.652.654,058 euros, superant clarament el pressupost disponible. Com a resultat d’aquest excés de demandes, el Govern ha decidit tancar la convocatòria de manera cautelar per evitar la denegació de moltes sol·licituds. Aquesta situació exigeix una revisió profunda de l’estratègia per gestionar la creixent demanda d’ajuts i assegurar que Andorra pugui complir els seus objectius climàtics.