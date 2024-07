Les consultes per pisos assequibles pugen, però els preus encara no són clars

Les 1.014 consultes rebudes per l’Institut Nacional de l'Habitatge (INH) en el primer semestre d’aquest any evidencien un augment significatiu d’interès i preocupació pel que fa a l’habitatge, en particular en relació amb els pisos de lloguer assequible. D’aquestes consultes, 240 es refereixen específicament als requisits per a la inscripció al registre d’habitatges a preu assequible. Aquesta xifra no només reflecteix una demanda creixent, sinó també una complexitat creixent en la situació habitacional actual.

Malgrat l’eficiència i la capacitat de resposta de l’INH, amb aquest volum de consultes, és preocupant que encara no es disposi d’informació clara sobre els costos concrets associats als pisos de lloguer assequible. Els ciutadans que s’han interessat per aquest programa encara no saben quants diners hauran de destinar al lloguer en cas de ser seleccionats. Preguntes com quin percentatge del salari mínim s’ha de destinar al lloguer o quins seran els costos mensuals per a les famílies que aconsegueixin un habitatge a preu assequible romanen sense resposta.

Aquest buit d’informació genera una sensació d’incertesa i frustració, especialment quan es percep que les solucions encara no es materialitzen, malgrat les demandes formals presentades per la minoria del Consell General. La situació actual, marcada per un creixent malestar entre els afectats, exigeix una resposta més clara i immediata. La paciència serà necessària, però la pressió per obtenir informació i garantir que les solucions proposades siguin realment accessibles i efectives creix cada dia. Aquesta tensió subratlla la necessitat d’una comunicació més transparent i d’accions concretes per resoldre les preocupacions legítimes dels ciutadans.