La necessitat d’aire fresc reflectida als resultats

Andorra Recerca Innovació (AR+I) ha presentat els resultats de l’enquesta política corresponent a aquest 2024, revelant conclusions de gran rellevància per al futur del Principat. Una de les troballes més destacades és la posició capdavantera de Cerni Escalé i el seu partit, Concòrdia, com la força política més prominent si se celebressin ara unes Eleccions Generals. Aquesta preferència per Concòrdia no respon a una inclinació més marcada cap a polítiques d'esquerra, més flexibilitat o un liberalisme accentuat. Més aviat, els resultats reflecteixen una demanda creixent per un canvi substancial en les dinàmiques polítiques del país. Els enquestats han expressat clarament que la força governant actual no ha complert amb les expectatives dels seus electors durant gairebé dues legislatures. A més, la seva credibilitat i transparència es veuen compromeses per la seva dependència d'un text pactat, cosa que contribueix a la pèrdua de confiança entre la població. El fet que Escalé encapçali els resultats de l'enquesta subratlla una necessitat imperiosa de renovació i aire fresc en l'escena política andorrana. Aquesta renovació no es busca en termes ideològics, sinó en la capacitat d'implementar accions socials que veritablement responguin als interessos i necessitats de la majoria de la ciutadania. L'interès creixent per part de la població andorrana en la política indica que els habitants del Principat volen ser part activa en el procés de canvi i en la presa de decisions que afecten les seves vides diàries, perquè la ciutadania només demana més transparència, credibilitat i accions efectives que no responguin als interessos d'uns pocs.