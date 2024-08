La lenta resposta a l’avaria de les Fonts de la capital

La situació de les fonts de la plaça de la Rotonda, que fa tres mesos que estan fora de servei a causa d’una avaria, posa de manifest una preocupant lentitud en la resposta administrativa i en la gestió de les reparacions. Mentre el Comú d’Andorra la Vella i l’empresa encarregada del manteniment asseguren tenir bona voluntat i predisposició per trobar una solució, el fet que encara no hi hagi una previsió clara de quan es podrien tornar a posar en marxa les fonts és inacceptable.

És imprescindible que, davant de situacions com aquesta, hi hagi una planificació més eficient i un sistema de resposta més ràpid que garanteixi que els ciutadans no quedin desatenguats per períodes prolongats. En definitiva, La situació requereix una comunicació transparent i actualitzada amb la ciutadania sobre els avanços i les previsions, així com un pla d’acció que asseguri la resolució ràpida dels problemes identificats.