Gairebé 4.000 euros per metre quadrat és una bogeria

L’augment desorbitat del preu de l’habitatge és una realitat ben coneguda per la ciutadania, especialment per aquells que han de destinar més del 50% del seu sou per pagar el lloguer o, fins i tot, s’han vist obligats a traslladar-se a La Seu per poder accedir a un lloguer digne. Aquest increment del 12% en el preu mitjà per metre quadrat dels pisos, passant de 3.473,8 € a 3.890,3 € en el segon trimestre del 2024, no fa més que agreujar una situació ja de per si insostenible, una bogeria. Els ciutadans no necessiten que els diguin el que ja viuen cada dia: que la pressió sobre els seus pressupostos familiars és cada vegada més insuportable. La tensió en el mercat de l’habitatge ha arribat a nivells mai vistos, amb un suposat parc de pisos de lloguer assequible «en construcció» que sembla una promesa llunyana, mentre el registre de sol·licitud per accedir-hi no para de créixer. A aquesta situació ja de per si crítica, s’hi afegeix la incertesa derivada de la pausa estival. Aquesta aturada no fa més que incrementar l’angoixa dels ciutadans, que veuen com el temps passa sense que es prenguin mesures efectives per atenuar la crisi.