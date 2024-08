La inversió dels Frescos per recuperar el patrimoni cultural

La recuperació del patrimoni cultural, tot i l’elevat cost associat, és una inversió valuosa per enriquir el panorama cultural d’Andorra. L’arribada de les pintures murals de l’església de Sant Esteve a l’Espai Columba, el passat dimarts, és una mostra d’aquest compromís amb la preservació i revaloració de la nostra herència històrica. Aquests frescos no només augmenten l’atractiu turístic del país, sinó que també ofereixen als residents i visitants una oportunitat única per connectar amb el passat artístic i cultural d’Andorra. La presència d’autoritats i antics propietaris en la inauguració subratlla la importància d’aquest esdeveniment, evidenciant una col·laboració exitosa entre el sector públic i privat. El valor d’aquestes obres d’art va més enllà del seu preu monetari. La seva recuperació i exhibició permeten complir amb la Llei de Patrimoni, que busca repatriar i conservar el patrimoni cultural del país. A més, aquestes pintures representen un testimoni de l’evolució artística entre els estils romànic i gòtic, enriquint la narrativa històrica d’Andorra.