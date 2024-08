Un nou braç per dignificar els treballadors de seguretat

La iniciativa de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) per donar suport als treballadors del sector de la seguretat és una passa significativa cap a la millora de les condicions laborals d’un col·lectiu sovint desprotegit i vulnerable a abusos laborals. La creació d’aquesta nova branca de suport, que compta amb membres amb un ferm compromís per part del sindicat en abordar les problemàtiques específiques que afecten els vigilants de seguretat. El sindicat pretén ajustar els salaris per fer-los més dignes i comparables amb els estàndards internacionals, una mesura necessària per reconèixer el valor i l’experiència dels professionals de la seguretat. A més, es subratlla la importància de respectar els períodes de descans adequats entre serveis, cosa que actualment no sempre es compleix, afectant la salut i el rendiment dels treballadors. la nova branca de suport de l’USdA és una resposta necessària a les condicions laborals indignants que pateixen molts treballadors del sector de la seguretat. La seva tasca serà essencial per garantir que aquests professionals rebin el respecte, la remuneració i les condicions de treball que es mereixen.